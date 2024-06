RUGBY. Des terrains de Top 14 au micro de Canal + pour l'Argentin Juan Imhoff ?

Juan Imhoff : de joueur à consultant ? Après treize ans au Racing 92, l’ailier argentin pourrait rejoindre Canal+ cet été pour commenter la tournée des Bleus en Argentine.

Après treize ans au Racing 92, Juan Imhoff, figure emblématique du rugby argentin, se retrouve à un tournant de sa carrière. À 35 ans, l'ailier vedette des Pumas se retrouve en quête de nouveaux défis, mais l’avenir reste incertain.

RUGBY. Grande première pour le XV de France cet été sur la chaîne L'ÉquipeSon nom avait circulé du côté de Vannes, récemment promu en Top 14, mais cette piste s’est refermée avec la signature à venir de l'ancien joueur Castres, Filipo Nakosi.

Le futur proche pourrait cependant réserver une surprise aux fans de rugby. Selon Midi Olympique, Imhoff pourrait prêter son expertise à Canal+, diffuseur de la tournée des Bleus en Argentine cet été.

Il rejoindrait alors l’équipe composée d’Eric Bayle et Marc Lièvremont pour des interventions en plateau avant les matchs. Une reconversion temporaire qui pourrait devenir une véritable vocation pour Imhoff.

RUGBY. TOP 14. ''La douche glacée'' pour Juan Imhoff (Racing 92) rattrapé par la réalité du rugby professionnelSon expérience et sa connaissance pointue du jeu en font un atout précieux pour les analyses pré-match. Canal+ bénéficierait ainsi de la vision d’un joueur ayant évolué au plus haut niveau pendant plus d’une décennie.

L’idée de voir Imhoff sur les écrans pourrait ravir de nombreux supporters. Mais quid de l'avenir sportif de l'Argentin ? La piste japonaise, bien que mentionnée, n’est pas encore concrétisée. À ce jour, rien n’indique une signature prochaine dans le championnat nippon.

Imhoff, reconnu comme l’un des meilleurs ailiers des dix dernières années, a marqué le Top 14 de son empreinte. Sa capacité à déjouer les défenses adverses a fait le bonheur des supporters du Racing 92 et des Pumas.

RUGBY. Clap de fin pour Cédric Heymans à Canal + après plus d'une décennie de partenariat