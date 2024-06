RUGBY. TOP 14. ''La douche glacée'' pour Juan Imhoff (Racing 92) rattrapé par la réalité du rugby professionnel

Juan Imhoff, l’ailier emblématique du Racing 92, vit une fin de parcours difficile. À 36 ans, il se confie sur sa déception de ne pas jouer ses derniers matchs.

Alors qu'il dispute ses derniers matchs sous le maillot du Racing 92, Juan Imhoff, l'ailier emblématique du club francilien, aurait espéré une autre fin de parcours. À 36 ans, celui qui a marqué de son empreinte l’histoire du club vit une période compliquée. Il n'a joué que 8 matchs cette saison en championnat, dont seulement 5 comme titulaire. Entre banc de touche et décisions professionnelles, le vétéran argentin s'est confié via Actu.fr.

À La Rochelle, lors du dernier match de la saison régulière, Juan Imhoff n'a pas foulé la pelouse. "C'est un peu la douche glacée pour moi de me retrouver en face du plus strict professionnalisme", avoue-t-il. Loin des Duendes, son premier club argentin où il serait accueilli les bras ouverts, le Racing impose des choix difficiles. "Samedi dernier, c'était dur." D'autant qu'il y a presque un an, il était titulaire en demi-finale face au Stade Toulousain.

Sa famille témoin de la déception

Malgré la douleur, Imhoff ne cache pas son attachement au Racing 92. "J'ai de l'amour pour le club du Racing, j'ai ses couleurs dans la peau." Des mots forts pour celui qui considère le club comme plus qu'une simple équipe. Pourtant, la réalité professionnelle le rattrape. Le Racing, c'est aussi une institution où les décisions sont prises de manière froide et rationnelle.

Le plus difficile à gérer pour Imhoff, c’est la présence de sa famille dans les tribunes. "Ce qui m'a fait le plus honte lors de ce match à La Rochelle, c'est que mes enfants et ma femme étaient venus me voir jouer et que je ne suis même pas entré en jeu une seule seconde". Entendre les appels de son fils depuis le banc sans pouvoir y répondre a été un moment particulièrement éprouvant pour l’ailier argentin. "Je dois utiliser ça pour devenir plus fort."

Une carrière exceptionnelle

Avec plus 250 matchs sous les couleurs ciel et blanc, Juan Imhoff a marqué l’histoire du Racing 92. Ses anecdotes et moments forts avec le club sont nombreux et mémorables. De ses exploits sur le terrain à ses larmes lors de son dernier match à l'Arena, chaque instant témoigne de son dévouement et de son amour pour le club.

L'avenir de Juan Imhoff reste flou. À 36 ans, il aurait eu des contacts au Japon comme outre-Manche. "Je craignais de ne pas être au niveau", confie-t-il. Pourtant, son expérience et son talent restent indéniables. Pour l'heure, aucune décision n'a encore été prise. "J'ai encore envie de jouer au rugby", confiait-il à L'Equipe en mars dernier.

Bien que cette fin de parcours soit un peu amère, Imhoff reste positif et plein d'espoir pour l'avenir. L’amour qu’il porte au Racing et au rugby continue de le porter. Malgré les difficultés, l'Argentin reste une figure respectée et admirée par les supporters du Racing 92. Lequel pourrait bien se hisser en demie puis en finale du Top 14. Avant cela, il faudra battre l'UBB. Mais une fois de plus, c'est un match que l'ancien Puma ne devrait pas jouer.