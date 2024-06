RUGBY. Clap de fin pour Cédric Heymans à Canal + après plus d'une décennie de partenariat

L'ancien joueur du Stade Toulousain et de l'équipe de France Cédric Heymans ne sera pas conservé par Canal + selon les informations de L'Equipe.

Selon les informations de L'Équipe, le diffuseur historique du Top 14 ne va pas poursuivre sa collaboration avec Cédric Heymans à l'issue de l'exercice 2023/2024.

L'ancien joueur du Stade Toulousain et de l'équipe de France avait rejoint la chaîne cryptée en 2013. S'il était aussi aux commentaires de certaines rencontres, il intervenait surtout en tant que consultant pour le Canal Rugby Club depuis 2016.

Quant à Sébastien Chabal, Thierry Dusautoir, Richard Dourthe ou encore Marc Lièvremont, ils devraient poursuivre l'aventure au même titre que Marie-Alice Yahé. L'Équipe avance d'ailleurs que Canal + devrait "s'appuyer davantage" sur l'ancienne numéro 9.

Une page se tourne pour le finaliste de la coupe du monde 2011. Va-t-il reprendre un rôle d'entraîneur comme cela avait été le cas avec les jeunes du Stade Toulousain entre 2013 et 2015.

A moins qu'il ne décide de quitter le monde de l'ovalie pour se consacrer entièrement à son autre carrière chez Andros où il est responsable des relations clients et développement commercial.

"L’après carrière était préparée, anticipée c’est vrai mais je me suis surchargé pour ne pas avoir cette sensation de la mort du sportif. J’ai rempli des vides et les gens qui m’ont tendu leurs mains ont été très compréhensifs dans ce sens. C’était hyper excitant avec Andros. Andros qui me laissait travailler avec Canal Plus, et Canal Plus qui me permettait d’être encore au contact des joueurs, de mes potes. Donc je vivais tout ça plutôt bien", avait-il confié au Midi Olympique en 2020.

Une chose est sûre, son oeil avisé et son expertise sur le rugby vont très certainement manquer à certains supporters. Lesquels pouvaient notamment apprécier ses palettes techniques pour Canal +. Pour rappel, le diffuseur a récemment acquis les droits du Top 14 et de la Pro D2 jusqu'en 2032 pour 696,8 millions d’euros.