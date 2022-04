VIDEO. Nos amis les piliers ont des jambes de feu : acte 2 du côté d'Exeter !

Lors de la rencontre entre Exeter et Bath, un pilier de 120kg nous a montré une foulé digne des plus grands. À la suite d'une belle percée de Stuart Hogg.

Ce week-end en Angleterre, les rencontres furent - comme souvent - toutes plus spectaculaires les unes que les autres. À ce sujet, les Saints ont disposé des Bears assez facilement, les Saracens ont gagné un bras de fer à Sale et les Harlequins ont montré tous leurs skills sur la pelouse des Irish lors du derby londonien. Reste que la rencontre entre Exeter et Bath, elle, fut plus surprenante, le dernier du Premiership menant à la pause à Sandy Park, avant de complètement exploser et d'encaisser un cinglant 42 à 22.

Mais au-delà des 9 essais marqués, une action a particulièrement marqué l'assemblée : celle de Patrick Schickerling, pilier droit de son état, 23 ans, 120kg sur la balance, la bedaine et la coupe mulet qui vont avec. Alors qu'on vient de passer la demi-heure de jeu et que Stuart Hogg est parfaitement servi dans l'intervalle par O'Flaherty, l'écossais s'enfonce dans la défense de Bath et temporise pour attendre le soutien (2m30 sur la vidéo). D'un coup d'oeil de génie, l'arrière des Chiefs distille un jeu au pied rasant en direction du poteau de coin et qui surgit pour reprendre la gonfle ? Non pas son ailier, mais bel et bien Schickerling ! Ce dernier grillant la politesse notamment au centre Max Clark à la course, avant d'être repris par Bayliss à 1 mètres de la ligne... mais de parfaitement libérer son ballon, pour l'essai de Dave Ewers sur le temps de jeu suivant. WOW !

Notez tout de même que ce pilier d'origine namibienne est réputé pour sa mobilité, ce qui permet notamment de gagner beaucoup de temps de jeu cette année, aux côtés de l'international Harry Williams. Il a d'ailleurs inscrit 5 essais cette saison, dont un face à Bath, samedi.

