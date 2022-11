VIDEO. Non mais c'est quoi ce cadeau improbable offert à Ollivon par le Japon ?

Après la victoire des Bleus contre le Japon, le Toulonnais Charles Ollivon a reçu un cadeau pour le moins surprenant. La réaction du capitaine du jour l'est tout autant.

XV de France. Comment Matthieu Jalibert a dynamité la défense japonaise lors de son entrée ?Au rugby, les coutumes sont nombreuses, et il n'est pas rare de voir les équipes s'offrir des présents à la fin des matchs. Cependant, le cadeau offert par les Japonais n'était pas celui imaginé par Charles Ollivon. Le capitaine des Bleus, en l'absence d'Antoine Dupont, n'a pas caché son étonnement quand il a découvert le magnifique sabre tendu fièrement par son homologue Sakate. Cette arme ancestrale japonaise est une marque de respect pour l'adversaire. En plus d'offrir un beau jeu de mouvement, les Japonais respectent aussi les traditions, et avec style, il faut le reconnaître. Nous vous laissons découvrir cette drôle de vidéo, qui symbolise totalement les valeurs du rugby.