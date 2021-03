VIDEO. Nationale. Blagnac crucifié par Tsomondo et Aubenas sur le renvoi à la 79e

Aubenas est allé s'imposer sur la pelouse de Blagnac à la faveur d'une très belle action en fin de partie conclue par Tsomondo.

Nationale - 80e, dans leurs 22 et menés de 4 points : la fin de match folle de NarbonneC'est une victoire qui fait du bien pour Aubenas et qui prouve qu'il ne faut jamais abandonner même s'il ne reste que quelques minutes à jouer. Jusqu'ici, les Ardéchois n'avaient remporté que trois matchs dans cette saison perturbée par la crise sanitaire. Avec seulement 20 points au compteur, ils se battaient pour le maintien. Mais rien n'est encore fait d'autant qu'il ne pourrait y avoir qu'une seule montée en Pro D2 et donc une seule descente en Fédérale 1. En allant s'imposer sur la pelouse de Blagnac, ils se sont cependant donnés un peu d'air sur la concurrence. Pourtant, Aubenas semblait se diriger tout droit vers une huitième défaite lorsque Brun a passé sa troisième pénalité de l'après-midi à la 77e. Lui qui avait déjà franchi la ligne dix minutes plus tôt pour le deuxième essai des locaux après la réalisation de Tardieu à la 24e. Mais les visiteurs, loin d'être occis, ont parfaitement réagi en récupérant le coup d'envoi.



Jusqu'ici seul Blanc avait trouvé la faille à la 46e. Le reste des points des Ardéchois avait été l'oeuvre du buteur, Chastaing. Mais ils ont refusé d'abdiquer après la longue séquence de Blagnac qui avait conduit à la pénalité. Sur le renvoi très court, le ballon est parfaitement dévié et Aubenas récupère la possession. Les remplaçants vont alors se mettre en évidence. Le numéro 20 tout d'abord qui trouve la brèche dans la défense puis donne au 16 qui remet au 22. Entré peu de temps avant, Tsomondo a fait alors parler ses cannes pour aller en Terre promise près des perches. Ne restait alors plus qu'à transformer pour l'emporter. Ce que Chastaing a parfaitement réussi. Un coaching gagnant pour les visiteurs qui ont résisté au baroud d'honneur de Blagnac pour la victoire, 21-23.

Crédit vidéo : https://www.facebook.com/BlagnacRugby/