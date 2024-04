VIDEO. Malgré ses 112kg, il fait passer la nouvelle fusée anglaise pour une vulgaire charrette

Le 3ᵉ ligne de Bath Ted Hill a planté un essai exceptionnel pour un joueur de son gabarit samedi dernier. En fumant les deux garçons les plus rapides des Chiefs sur 50 mètres.

Ce lundi, on vous parlait sur notre site de ces rêves de 3/4 jamais réalisés par les avants. Pour certains, l’idylle a toujours été de jouer 10, pour d’autres, d’être un éjecteur de balle aussi élégant qu’Aaron Smith. Malheureusement pour eux, nombreux ont été heurtés par leur réalité physique.

VIDEO. T'es ailier mais tu veux marquer comme un ''gros'' ? Joue-la comme le Tank TuivuakaReste que dans la vie comme dans le rugby, tout le monde ne se bat pas avec les mêmes armes et ainsi, le 3ᵉ ligne de Bath Ted Hill a vengé tous ses copains en leur faisant promettre de ne jamais abandonner ses rêves, le week-end dernier.

Passée la blague, cet athlète (1m96 pour 112kg de muscle) de 25 ans a fait bien plus que ça : en 8ᵉ de finale de Champions Cup face aux Chiefs d’Exeter, il a inscrit un essai qui a de quoi vous scotcher devant votre écran.

CHAMPIONS CUP. Le Stade Toulousain doit-il (vraiment) craindre les Chiefs d'Exeter ?A la retombée d’un box kick de son numéro 9, le flanker au style proche de celui de Charles Ollivon (en un peu plus "abrasif") a gagné son duel aérien avant de baisser la tête, déployer ses grands compas et sprinter comme un dératé vers l’en-but adverse.

RUGBY. VIDEO. Top 14. L'exploit de Sekou Macalou qui mystifie la défense de Pau tout en vitesse et en appuis !Dit comme ça, cela peut faire sourire, mais le grand blond a tout simplement grillé la politesse aux fusées Immanuel Feyi-Waboso et Josh Hodge à la course - soit les deux joueurs les plus rapides de l’effectif des Chiefs - sur 50 mètres.

Élément incontournable de la 3ᵉ ligne de Bath cette année aux côtés de Sam Underhill et Alfie Barbeary, vous comprenez probablement mieux pourquoi ce garçon avait connu sa 1ʳᵉ cape sous l’ère Eddie Jones en 2018, à tout juste 19 ans et après seulement 9 matchs professionnels dans les pattes.



Joueur puissant, dur à l’impact et doté de qualités athlétiques assez exceptionnelles, Hill n'a rien d'un tendre malgré son prénom de gros nounours. Si les blessures le laissent tranquille, nul doute qu’il fera son retour dans le squad anglais cet été, après 3 ans d’absence en sélection. Steve Borthwick cherchant un numéro 6 massif, coureur et dominant, son profil pourrait parfaitement correspondre à sa requête. La vox populi milite en tout cas pour…