VIDEO. L'interview irréelle de Quade Cooper... en plein échauffement avant le match

De retour chez les Wallabies après quatre ans, Quade Cooper a eu droit à une interview d'un nouveau genre en plein échauffement avant le match.

Quade Cooper revient sur son coup de pied victorieux : ''J'ai eu une petite conversation avec moi-même''Quade Cooper était au centre de toutes les attentions avant le match du Rugby Championship face à l'Afrique du Sud. Et pour cause, l'ouvreur vétéran n'avait plus joué pour l'Australie depuis quatre ans. S'il a répondu présent en réalisant l'un de ses meilleurs matchs avec les Green and Gold, beaucoup étaient curieux de savoir dans quel état d'esprit l'ancien joueur de Toulon se trouvait avant cette rencontre face aux champions du monde. Aussi, la télévision locale a décidé de pousser "l'inside" à son paroxysme. On connaissait la caméra arbitre qui permet d'entendre les consignes de l'officiel et les discussions entre les joueurs. Découvrez désormais le micro-cravate durant l'échauffement. Alors qu'il révisait ses gammes face aux perches, Cooper a ainsi répondu aux questions des journalistes dans le plus grand calme. Que pensez-vous de cette nouveauté ?