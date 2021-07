VIDEO - L'incroyable émotion de Sonatane Takulua (TONGA) après la déculottée face aux Blacks

Les Tonga ont pris 102 points face aux NZ, mais n'allez pas croire qu'ils n'ont pas tout donné. L'expression faciale de Takulua en témoigne.

VIDEO - Les All Blacks A-TO-MI-SENT les Tonga 102 à 0 après un duel de hakas surpuissant !Vous l'avez (peut-être) vu sur notre site, le week-end dernier marquait le début des matchs estivaux pour la majorité des équipes nationales de la planète. Et nombre de regards étaient évidemment tournés vers l'équipe capable de faire vibrer n'importe quel coeur de pierre par son jeu à la magie noire : les Blacks. Bref, rien à dire sur le match puisque ces derniers se sont imposés 102 à 0 face à de pauvres tongiens impuissants, encaissant là la plus grosse défaite de leur histoire, à égalité avec celle de 2000 face à ces mêmes NZ.

Pour autant, n'allez pas croire que les aigles du Pacifique étaient venus à Auckland les mains dans les poches. Ces derniers ont tant bien que mal essayé de résister avec leurs cailloux face aux catapultes adverses, mais l'écart de niveau était tout simplement immense entre les amateurs tongiens (la plupart n'étaient même pas professionnels !) et les champions néo-zélandais. Et pour vous donner la mesure de l'importance que répresente ce genre de matchs pour ces Tonga aux faibles revenus, la magnifique émotion du capitaine Sonatane Takulua au micro de Sky Sports devrait suffire à vous convaincre... À vous retourner le ventre !

Je suis juste très fier de... (il coupe) Ce n'est pas le résultat que nous espérions mais je suis très fier de mes frères qui sont ici. Nous avons essayé de faire de notre mieux pour nos supporters... Merci pour votre soutient aux garçons. Merci, et passez une belle soirée.