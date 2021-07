VIDEO - Les All Blacks A-TO-MI-SENT les Tonga 102 à 0 après un duel de hakas surpuissant !

19 à 0 au bout de 6 minutes de jeu, 43 à 0 à la pause... ce Nouvelle-Zélande/Tonga a tourné au pugilat. Score final 102 à 0, avec un quintuplé de Jordan.

Pour être franc, on n'attendait pas grand chose de cette opposition, tant voir les Blacks affronter la réserve des Tonga n'a rien de vraiment équilibré sur le papier. Sauf que là, l'affrontement a tourné au pugilat, les hommes en noir l'emportant finalement 102 à 0 grâce à 16 essais marqués ! 43 à 0 à la pause, un triplé pour Brad Weber, un quintuplé pour Will Jordan... Vous avez compris le principe, quoi.

Au-delà de ça, d'autres hommes que les précédents nommés ont frappé fort et probablement marqué des points dans l'esprit de Ian Foster, le sélectionneur. On pense à Luke Jacobson ou Damian McKenzie. Pour le vérifier, on attend le prochain match des NZ, le week-end prochain face aux Fidji... Avec plus d'adversité, s'il-vous-plaît !