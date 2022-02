VIDÉO. L'essai de Clerc à Croke Park, la fessée de 2010... Ces victoires mémorables de la France face à l'Irlande

En attendant le choc de ce soir, (re)découvrez ces France-Irlande passés, devenus mythiques de par leur scénario. En espérant que celui de cette année le soit tout autant.

Depuis leur premier affrontement le 20 mars 1909 à Lansdowne Road (victoire du XV du Trèfle 19-8), l'Irlande et la France se sont affrontées à 101 reprises. Parmi toutes ces rencontres, les Tricolores l'ont emporté 59 fois, contre 35 succès pour les Irlandais. Et si la victoire française à Dublin en 1920 reste dans l'histoire comme étant la première des Bleus face à cet adversaire, d'autres sont devenus mémorables pour diverses raisons : renversement de situation, essais fabuleux, ou succès à grands enjeux, certains France-Irlande nous ont offert des émotions dingues, que nous ne sommes pas prêt d'oublier. Pour ce faire, on a donc décidé de se remémorer quelques victoires tricolores face à cette nation si coriace, qui nous aura donné beaucoup de fil à retordre ces dernières années. Asseyez-vous donc tranquillement, et profitez de ce petit moment de nostalgie.

Commençons cet article par l'un des 4 matchs qui ont eu lieu entre ces deux nations à la Coupe du Monde. Nous sommes en 2007, plus exactement le 21 septembre, et la France reçoit au Stade de France l'équipe d'Irlande, pour ce qui est déjà un huitième de finale pour nos Bleus. Car quelques jours avant, les coéquipiers d'Ibañez se sont inclinés face à ce qui deviendra la surprise de ce mondial, l'Argentine. Les Bleus n'ont donc pas le choix : ils doivent s'imposer face à l'Irlande, s'ils veulent se qualifier pour les quarts de finale. Un défi qu'ils arriveront à mener, grâce notamment à un pack énorme, et à un Vincent Clerc des grands soirs. Auteur d'un doublé (il inscrit d'ailleurs les deux seuls essais de la rencontre), le Toulousain concrétisa la domination de son équipe en récupérant deux très bons jeux au pied, dont un magique signé Michalak. Score final 25-3 pour les Tricolores, qui éliminent par la même occasion les hommes d'O'Gara de la compétition.

La plus grosse victoire des Bleus face à l'Irlande. En ce 6 avril 2002, Betsen, Rougerie and co recevaient le XV du Trèfle pour la dernière journée de ce Tournoi. Invaincus jusqu'à présent, les Tricolores pouvaient espérer faire le Grand Chelem, en cas de victoire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils n'y sont pas allés de main morte, en infligeant un cinglant 28-5 à la pause. En face, les coéquipiers de Wood semblaient totalement dépassés devant la puissance française. Les deux derniers essais signés Betsen et Brusque clôturèrent définitivement cette rencontre plus qu'aboutie pour le XV de France, laissant les Irlandais K-O debout sur la pelouse du Stade de France. D'autant qu'un an et demi plus tard, les Bleus récidivèrent ce type de performance en quart de finale de la Coupe du Monde 2003, éliminant les hommes en vert 43-21.

L'acte fondateur du Grand Chelem 2010. Moins fleuve que ceux de 2002 et 2003, le score de ce France-Irlande a néanmoins reflété la domination totale des Bleus sur des Irlandais ayant réalisé le Grand Chelem l'année d'avant. Après une entrée en matière mitigée face à l'Écosse (9-18), on attendait davantage des hommes de Lièvremont, face à ce qui se faisait de mieux sur le plan continental. Et dès l'entame, on a senti que les Tricolores étaient meilleurs. Entre les percées de Bastareaud, les plaquages de Dusautoir, ou encore la réussite au pied de Parra, rien ne semblait pouvoir nous arriver, malgré la présence de joueurs de classe mondiale comme Kearney, O'Driscoll ou O'Connell. Et 80 minutes et trois essais plus tard, la France l'a emporté sur ses terres 33-10, se vengeant de la défaite de 2009. Cette rencontre restera d'ailleurs comme l'un des pires souvenirs de la carrière de Jonathan Sexton, selon ses dires.

Le match que la plupart d'entre vous attendait sûrement le plus. Car oui, cette rencontre entre l'Irlande et la France restera à jamais mémorable pour son scénario de dingue d'une part, mais également pour cet essai d'anthologie inscrit par Vincent Clerc, dans les derniers instants. Une course tranchante entre 5 Irlandais, qui ruina les espoirs de victoire des locaux, crucifiés sur place. D'autant qu'à ce moment précis, les Bleus étaient menés 17-13, à moins de deux minutes du coup de sifflet final. Ce succès à Croke Park permis aux Bleus de remporter le Tournoi 2007, tout en imposant un peu plus sa domination face aux Irlandais, qu'ils ne les avaient plus battus depuis 4 ans.