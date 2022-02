PRONOSTICS. 6 Nations. La victoire ou le coup d'arrêt pour la France contre l'Irlande ?

Découvrez les grilles de la rédaction avec notre partenaire Winamax. La France va-t-elle l'emporter sur l'Irlande ? Et Toulouse relever la tête contre Paris ?

Nouveau rendez-vous pronostics avec notre partenaire Winamax. Chaque semaine, nous vous proposerons désormais les grilles de la rédaction avec nos pronostics sur les résultats des matchs du week-end. Cette semaine, place aux rencontres du Tournoi des 6 Nations avec notamment un France/Irlande qui est sur toutes les bouches sans oublier un alléchant Pays de Galles/Ecosse. Mais il ne faut pas oublier les matchs en retard de première division. Nombreuses sont les équipes à avoir besoin de points à l'instar de Toulouse ou encore de Toulon.

ÉQUIPE DOMICILE SCORE DOM. SCORE VISIT. ÉQUIPE VISITEURS Pays de Galles 18 25 Écosse France 19 16 Irlande Italie 10 41 Angleterre Toulouse 30 17 Paris Racing 92 35 13 Pau Brive 24 22 Clermont Toulon 17 25 Bordeaux

Pays de Galles vs Écosse

Après sa belle victoire en ouverture du Tournoi face à l'Angleterre, l'Écosse arrive en pleine confiance au Pays de Galles. Le tenant du titre doit relever la tête mais on rappellera que les Écossais l'avaient emporté en 2020 sur le score de 10 à 14.

France vs Irlande

C'est le choc de cette deuxième journée du 6 Nations. Un match que tous les supporters attendent. Une finale avant l'heure pour d'autres après le revers anglais en Écosse. Le XV du Trèfle est la meilleure nation européenne pour le sélectionneur des Bleus. À eux d'élever leur niveau de jeu pour l'emporter.

Italie vs Angleterre

Opposition déséquilibrée sur le papier même si on sait que les Italiens mettent souvent du coeur à l'ouvrage pendant près d'une heure. Les joueurs d'Eddie Jones pourraient faire la différence en fin de partie. Le score pourrait être lourd. Mais une surprise n'est pas non plus à exclure.

Toulouse vs Paris

Toulouse traverse une mauvaise passe. Le champion de France doit réagir après sa défaite très amère à Perpignan. L'entraîneur toulousain attend de ses ouailles qu'elles montrent du sérieux et de l'application sur le pré dans ce Classico. En face, les Parisiens ont une très belle occasion de marquer des points.

Racing 92 vs Pau

La formation francilienne n'est pas au mieux dans le classement de première division. En effet, elle occupe la 6e place et dernière place qualificative pour le moment. La Rochelle n'est qu'à deux longueurs. Elle doit l'emporter, si possible avec le bonus offensif, sous peine de laisser la concurrence prendre le large et de voir ses poursuivants revenir.

Brive vs Clermont

Brive et Clermont ont besoin de points au classement. Mais comme souvent dans un derby, cela va au-delà de la victoire. Les Brivistes ont à coeur de montrer au puissant voisin clermontois de quel bois ils se chauffent. Ce qui donne souvent des matchs disputés. Cette rencontre ne devrait pas déroger à la règle.

Toulon vs Bordeaux

Choc des extrêmes entre le leader du championnat et la lanterne rouge. Toulon n'a remporté que quatre matchs cette saison. On est loin du faste des années Wilkinson et compagnie. Pourtant, la formation varoise aligne une très belle équipe. Pour l'heure, Franck Azéma ne semble pas avoir trouvé la bonne formule pour que la machine tourne à plein régime.