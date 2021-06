VIDÉO. Les punchlines efficaces des arbitres pour recadrer les joueurs avec humour

Cette compilation met à l'honneur les arbitres des championnats professionnels et leur capacité à dialoguer avec les joueurs avec humour et sévérité.

VIDEO. Top 14. Serin et Babillot échangent des mots d'amour : ''qu'est-ce que t'as dans les c***''Sur le pré, le rôle d'un arbitre ne se résume pas qu'à faire respecter le règlement. Les hommes au sifflet possèdent une autre casquette, celle de médiateur. On l'a récemment vu lors du match de Top 14 entre Castres et Toulon lorsque Serin et Babillot ont échangé des amabilités. Quand les esprits s'échauffent entre deux ou plusieurs joueurs, les officiels doivent faire preuve de pédagogie pour calmer tout le monde. Du moins dans un premier temps, car si le dialogue n'est pas possible, le carton est tout proche. Et ça, les joueurs le savent très bien alors plutôt que de passer dix minutes sur le banc, ils préfèrent écouter. Et les arbitres ne se gênent pas pour les recadrer. Parfois avec sévérité, mais également, et on le voit de plus en plus, avec de l'humour. Voici une compilation des meilleures punchlines d'arbitres en Top 14 et en Pro D2.

Le Gallois Nigel Owens est passé maître en la matière. WTF - Nigel Owens invente la ''air biscotte'' et provoque l'hilarité des commentateurs [VIDEO]