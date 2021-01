WTF - Nigel Owens invente la ''air biscotte'' et provoque l'hilarité des commentateurs [VIDEO]

Contrairement au Top 14, on jouait au rugby outre-Manche en Premiership, où Bristol a failli inscrire l'essai de l'année dès le premier jour de 2021, comme dans le Pro 14. Les Scarlets accueillaient Newport ce vendredi dans le cadre de la 10e journée. Un match remporté par les Gallois 20 à 3 à la faveur de deux essais. Un match qui ne devrait donc pas rester dans les annales. Pourtant, un fait de jeu a mis la lumière sur cette rencontre : le carton jaune du deuxième ligne Matthew Screech ou plutôt la "air biscotte" de l'arbitre Nigel Owens. Le Gallois est l'un des officiels les plus expérimentés de la planète ovale. Il a récemment sifflé son 100e match international avant de prendre sa retraite à ce niveau. Pourtant, ce vendredi, il a été pris au dépourvu au moment d'expulser un joueur. Première poche, rien... deuxième poche, toujours rien. Il avait oublié ses cartons. Loin d'être décontenancé, il a indiqué la sortie à Screech avant d'être dépanné par un adjoint. Une scène cocace qui a eu le mérite de faire rire les commentateurs.

Looks like @Nigelrefowens forgot his cards this evening, but luckily replacements arrived very quickly! 😂 pic.twitter.com/G3QxUVQi7j