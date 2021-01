Le premier de l'An, Bristol a déjà failli inscrire l'un des essais de l'année [VIDEO]

Lors de la victoire face à Newcastle ce vendredi, Bristol pensait avoir inscrit un essai de folie. Avant qu'un offload de Radradra ne soit jugé en-avant.

Bonne année à tous ! C'est ainsi que l'on pourrait résumer le message qu'a semble-t-il voulu faire passer Bristol sur le pré ce vendredi soir. En ce premier de l'An, le Premiership ne faisait en effet pas relâche pour les traditionnels matches en période de fêtes et les Bears de Pat Lam accueillaient le surprenant promu Newcastle à l'Ashton Gate. Au-delà de la victoire 29 à 17 face au 2ème invaincu (16 points) et du jeu assez aéré proposé, c'est surtout une action qui a attiré notre attention et lancé l'année sous les meilleurs auspices.

En seconde période, alors que les partenaires de Semi Radradra venaient de voler un ballon en touche dans leur moitié de terrain, ils font ce que les turnovers réclament en règle générale : ils écartent la gonfle le plus vite possible. D'autant que c'est là que se trouve leur principale arme offensive en la personne du centre fidjien. Après trois passes dont une sautée, l'ancien bordelais est trouvé pour tenter de trouver la brèche. Là, Radradra entame l'année par ce qu'il sait faire de mieux, des tours de magie. Ballon tenu à deux mains pour emmener de l'incertitude, appui intérieur pour prendre à revers la ligne de Newcastle et offload entre deux défenseurs, "l'ovni" a allumé la mèche. Son ailier Lloyd Evans se portait parfaitement à hauteur et bénéficiait de l'offrande de son centre pour franchir le premier rideau plein champ.

Puis Bristol se l'est joué façon All Blacks avec une série de passes dans un timing parfait pour rendre fou la défense des Falcons tout en remontant le terrain à grandes enjambées. Au bout de ce modèle de contre-attaque de 60 mètres, Nathan Hughes finissait en force... avant que l'essai ne soit finalement refusé au puissant numéro 8 pour un en-avant de passe (très léger) entre Radradra et Lloyd au début de l'action. Cruel pour les Bears tant on voyait déjà cette réalisation truster les compilations des meilleurs essais de 2021 dans les mois à venir. Ce qui n'a donc pas empêché le 3ème de vaincre le 2ème et de chiper par la même occasion la place de celui-ci, pour être désormais à égalité avec le leader Exeter, 20 points aussi mais un match de moins.