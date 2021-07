VIDEO. Les plus beaux plaquages et percussions de la saison compilés pour vous faire vibrer

Séance de rattrapage pour ceux qui n'ont pas pu voir tous les matchs avec cette compilation des plus beaux plaquages et percussions de la saison.

La lutte pour le Brennus a été âpre tout au long de la saison. En haut du classement, Toulouse et la Rochelle se sont tirés la bourre pour finalement se retrouver en finale. Mais nombre de formations ont postulé aux places qualificatives si bien que le classement a été incertain pendant une bonne partie de l'exercice. On s'est rendu coup pour coup tous les week-ends pour grappiller de précieux points et engranger des bonus offensifs ou défensifs. Cette saison 2020/2021 a été spectaculaire comme en témoignent cette compilation des plus beaux plaquages et percussions infligés en Top 14. Séance de rattrapage pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de voir tous les matchs de la saison.