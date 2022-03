VIDEO. Les coulisses du défi yeux dans les yeux des Bleus face aux All Blacks en 2007 avec Jérôme Thion

L'ancien deuxième ligne de l'équipe de Jérôme Thion revient pour Hika change de Cap sur le haka de 2007 en quart de finale de la Coupe du monde.

VIDÉO. RUGBY. CDM 2011. Imanol Harinordoquy : ''Ce n’était pas du tout le V de la victoire"Après Imanol Harinordoquy, Hika change de Cap est allé à la rencontre d'un autre ancien basque, Jérôme Thion. Celui qui a défendu les couleurs du BO mais aussi de l'USAP a ouvert la boîte à souvenirs. Et comment ne pas évoquer avec lui la célèbre réponse des Bleus face aux All Blacks en 2007 lors de la Coupe du monde. Avant 2011, et le V des Tricolores, il y a eu ce moment où les Français ont défié les Néo-Zélandais, les yeux dans les yeux, lors du haka. Thion raconte comment Pelous et Ibanez ont préparé leur coup en amont en récupérant des t-shirts pour représenter les couleurs du drapeau. Mais aussi qu'ils n'ont seulement appris cinq minutes avant le match qu'ils allaient se positionner de cette façon face à la meilleure équipe du monde.



À ce moment-là, ils ne pouvaient plus reculer, et ce, jusqu'à la dernière minute du match. Cependant, l'ancien deuxième ligne nous explique que durant toute la semaine qui a précédé ce choc, qu'il y avait une certitude dans les rangs français : ils ne pouvaient pas perdre. Embarquez avec Hika et Jérôme Thion dans les coulisses de ce moment magique, mais aussi dans celles du Canal Rugby club.

Crédit vidéo : Hika change de Cap