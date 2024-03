VIDEO. Le rugby dans sa plus belle expression : en 2022, Josh Adams offrait sa médaille à Capuozzo après une victoire historique

Avant le match du 6 nations entre le Pays de Galles et l'Italie, retour sur une image qui avait marqué les esprits en 2022 suite au succès des Italiens à Cardiff.

RUGBY. 6 Nations. Ange Capuozzo blessé : l'étoile filante absente du ciel italien contre le Pays de GallesCe samedi, l'Italie sera privée de l'un de ses meilleurs éléments en la personne d'Ange Capuozzo. L'ailier du Stade Toulousain a été contraint de déclarer forfait pour la dernière journée du 6 Nations en raison d'une blessure. Victime d'une fracture du doigt contre l'Écosse, il a d'ailleurs été opéré avec succès.

Dans les premières minutes de notre magnifique et rude victoire face à l’Écosse, je me suis blessé au doigt. Les examens réalisés depuis ont montré une fracture déplacée. Ayant tout essayé pour finir le tournoi avec l’équipe contre le Pays de Galles, j’ai été contraint de rentrer me faire opérer en urgence.

Ce samedi, il sera "le premier supporter de la Squadra ce samedi après midi." Et il entend bien "revenir le plus vite et bien possible afin de terminer cette saison qui s’annonce passionnante" sous les couleurs de Toulouse. Bien que le Stade dispose d'un excellent groupe, l'Italien n'en reste pas moins un élément de talent capable de fulgurance.

Les Gallois s'en souviennent d'ailleurs très bien puisque c'est à la faveur d'une sublime chevauchée dans la défense du Pays de Galles en 2022 qu'il a offert l'essai de la victoire à son coéquipier Edoardo Padovani. Mettant ainsi fin à 36 revers de rang dans le Tournoi.

Ce jour-là, la Squadra avait également remporté son premier succès sur le sol gallois, le troisième seulement de son histoire face à cet adversaire après le succès 23 à 20 de 2007 et celui de 2003, 30 à 22.

Outre l'effusion de joie après ce succès mémorable, une image avait fait le tour du monde et fait honneur aux valeurs de l'ovalie. Alors qu'il faisait un tour de terrain sur les épaules de ses coéquipiers, Capuozzo avait été arrêté par un joueur gallois, Josh Adams.

Ce dernier avait été élu homme du match en dépit de la défaite de son équipe. Mais il avait tenu à lui donner sa médaille. Pensant qu'il allait seulement le féliciter pour ce succès, l'international italien, qui jouait alors en Pro D2 pour Grenoble, il avait été surpris par ce geste. Via le Midi Olympique, Capuozzo avait confié sa grande émotion :

C’était un moment de grande classe, son geste est juste sublime. Il a la lucidité de le faire alors qu’ils viennent de perdre, je trouve ça vraiment fort. Il m’a proposé de prendre la médaille d’homme du match, il m’a dit que ça devait me revenir, je l’ai remercié 100 fois mais je lui ai répondu que c’était la sienne. Je voulais vraiment qu’il la garde pour lui. Au-delà d’avoir la médaille, ça me suffit qu’il m’ait proposé de la prendre. Pour moi, son geste vaut 10 médailles. Je ne m’y attendais pas, j’ai été choqué sur le moment. Pour le petit joueur de Pro d2 que je suis, ce sont des gars dont je m’inspire chaque jour et être "adoubé" par ce genre de joueur, c’était impensable.

Depuis, Ange Capuozzo est devenu lui aussi un joueur qui inspire de jeunes talents. Et s'il va très certainement manquer à l'Italie ce samedi face au Pays de Galles, ce n'est que partie remise. A seulement 24 ans, le talentueux 3/4 a encore de très belles années devant lui pour jouer de mauvais tours à ses adversaires et régaler les fans de rugby.