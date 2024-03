RUGBY. 6 Nations. Ange Capuozzo blessé : l'étoile filante absente du ciel italien contre le Pays de Galles

Alors que l'Italie se prépare à affronter le Pays de Galles dans le 6 Nations, la Squadra se retrouve privée de l'un de ses meilleurs éléments : Ange Capuozzo.

L'an passé, sa formidable percée pour l'essai avait scellé une victoire historique pour l'Italie, mettant fin à une attente et une série noire de défaites. Cette absence pèse lourd, symboliquement et stratégiquement, pour l'équipe qui avait vu en lui un porte-bonheur vivant et un joueur capable de débloquer une situation par ses folles relances et sa fougue.

Victoire d'une fracture d'un doigt contre l'Écosse, il ne pourra pas aider les siens à tenter de doubler la mise samedi. Après un nul à Lille face au XV de France et un succès la semaine dernière aux dépens du XV du Chardon, les Italiens sont en pleine confiance contrairement à leurs futurs adversaires.

Notez qu'on ne connait pas la durée de l'absence du trois-quart italien. Il pourrait être tenu éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Ce qui serait aussi un coup dur pour le Stade Toulousain. Et ce, même si le champion de France a montré qu'il pouvait performer sans ses internationaux pendant la période des doublons.

Pour remplacer Capuozzo, Lorenzo Pani de Zebre aura l'immense tâche de tenir la barre à l'arrière, un changement parmi d'autres stratégiques opérés par l'entraîneur Gonzalo Quesada. Ces ajustements montrent la volonté de l'Italie de continuer à surprendre malgré les obstacles. Dans le pack, un changement notable avec l'entrée de Lorenzo Cannone, témoigne de la quête perpétuelle de l'équilibre et de la puissance idéale en vue du match.

Face à eux, le Pays de Galles, dirigé par Warren Gatland, connaît aussi son lot de changement, cherchant à éviter la cuillère en bois après une série de défaites. Gatland, jamais battu par l'Italie, espère maintenir cette tradition, bien conscient des enjeux.

Cette rencontre promet d'être plus qu'un match. Pour l'Italie, c'est l'occasion de prouver que même privée de l'un de ses joyaux, elle peut briller et surprendre. Pour le Pays de Galles, il s'agit de défendre son honneur et d'éviter une marque historiquement négative.