VIDEO. Le nouveau tuto des Saracens : comment planter un essai de 70 mètres sans forcer ?

Durant la rencontre entre les Sarries et Bristol, un jeune tricolore s'est mis en évidence tandis que Farrell and co ont régalé par une action de grande classe.

À peine plus d'une semaine après le Crunch victorieux qui a offert le Grand Chelem aux Bleus, beaucoup rêvent encore de voir les Tricolores "bouffer" de l'Anglais. Et si cela pourrait arriver dès les prochaines semaines avec les phases finales de la Coupe d'Europe, un certain Antoine Frisch a décidé de faire kiffer les Français dès ce week-end. Lui ? Il a beau être un jeune loup parmi les géants et le seul frenchy à évoluer outre-Manche cette année, le centre de Bristol a décidé de montrer son potentiel samedi dernier, lors de la rencontre entre les Saracens et les Bears.

L'Angleterre vous a déçus pendant le Tournoi ? Retombez in love du rugby anglais grâce à Exeter vs Leicester !

Au coeur d'une première mi-temps très animée (4 essais et 40 points inscrits), le garçon de 25 ans a profité d'une désorganisation de la défense des Sarries et d'une sautée de son ouvreur qui lui a ouvert une porte pour déposer Elliot Daly - excusez du peu - d'un cadrage-débordement d'école. Un tchik-tchak qui a laissé le 3/4 aux 56 capes avec l'Angleterre figé, avant que Friesch ne joue son duel face à Lozowski et relève parfaitement la balle pour l'essai de Tiff Eden. C'est tout ? Attendez, laissez-nous le temps de vous dire que l'ancien joueur de Tarbes et de Rouen a également inscrit un essai et délivré une autre passe décisive pour O'Conor, son compère du centre...

Mais surtout que ce match haletant comme seul l'Angleterre sait en proposer, a offert des réalisations toutes plus magnifiques les unes que les autres. Pêle-mêle, on citera le doublé le Malins, mis sur orbite par ses partenaires, ou encore l'essai de Daly justement, venu répondre à la petite humiliation qu'il venait de subir pour planter une banderille deux minutes plus tard. Sur un ruck anodin à 60 mètres de la ligne adverse, les Sarries amorçaient une attaque sans surnombre dans le fermé. Mais un jeu dans le dos effectué à la perfection créa le décalage pour Lozowski, qui poussait son effort jusqu'au bout pour aller fixer et finalement donner à Daly, lancé dans son couloir. Comme au jeu du chat et de la souris, l'ailier international débordait tout le monde grâce à sa vitesse, avant d'éliminer le dernier défenseur d'un crochet intérieur efficace.

Premiership. Vous vous souvenez de Chris Ashton ? Il vient de battre un nouveau record

Match après match sur RugbyZone.TV, le Premiership démontre une nouvelle fois sa capacité à proposer des matchs dignes du Super Rugby, mais version britannique. Et alors que des Northampton vs Bristol ou Harlequins vs Leicester se profilent les week-ends prochains, l'on se demande jusqu'où les Anglais seront capables de pousser le curseur d'orgie de jeu en cette fin de saison sans relégation. Premier élément de réponse vendredi soir, avec un alléchant Sale vs Saracens.

Je m'abonne à RugbyZone.TV grâce à une offre adaptée selon mes envies