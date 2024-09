VIDÉO. Le Maradona de Toulouse, Ramos signe un essai en solitaire contre Montpellier

Les plus renseignés savent sûrement que Maradona a déjà foulé le pré toulousain, mais y a-t-il laissé des descendants ? Ça, personne ne le sait, mais en tout cas, ce samedi 21 septembre à Montpellier, Thomas Ramos a eu un peu du Pibe de Oro en lui. Preuve en est, l’essai de l’arrière toulousain à la 17ᵉ minute de la rencontre entre le Stade Toulousain et le Montpellier HR.

Alors que le début de rencontre souffrait du manque d’intensité, l’international français a décidé de pimenter le cours du match. Tandis que les Toulousains jouent un lancer en touche en leur faveur à une douzaine de mètres de l’en-but adverse, l’alignement se retrouve lobé.

Ni une, ni deux, l’ouvreur toulousain de la rencontre s’est précipité sur le ballon ovale pour… faire une reprise de volée avec le pied ! Il envoie alors le cuir plein fer vers la Terre promise et le suit en conséquence.

À la lutte avec le dernier défenseur du Montpellier HR à la course, il parvient à aplatir en premier. Le toucher dans l’en-but est alors vérifié à la vidéo par l’arbitre Jonathan Gasnier qui valide l’essai.

