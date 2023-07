VIDÉO. Le All Black Scott Barrett décalque McDermott et met le Wallaby dans sa poche

Tate McDermott a subi un plaquage rugueux de Scott Barrett, petit bus néo-zélandais de 120 kilos pour 1,97 mètre.

Celui-là, il vous a même fait vibrer dans votre canapé. De bon matin dans l’Hexagone et comme une brise du soir au Melbourne Cricket Ground, Tate McDermott a été remué. Alors que le match entre les Wallabies et les All Blacks venait tout juste de commencer, ce samedi 29 juillet, les joueurs de Ian Foster ont frappé d’entrée.

McDermott à l'arrêt du bus Barrett

Dès la 3ᵉ minute, un plaquage ultra-offensif de Scott Barrett a donné l’avantage aux visiteurs. Dans la foulée, Shannon Frizell a aplati le cuir, démarrant ainsi les hostilités. Très en vue sur les deux précédents matchs des All Blacks, le troisième ligne continue de se faire remarquer.

Mais pour l’occasion, c’est bel et bien l’attitude du deuxième ligne qui fait le gros du travail. À la sortie d’un alignement en touche, le demi de mêlée a pris le bus noir en plein buffet. À seulement quelques mètres de sa ligne, le ballon explose des mains du Wallaby au contact.

Ciblé, Tate McDermott n’a rien vu venir et offre un essai à ses adversaires. Titularisé pour la première fois sous l’ère Eddie Jones, le numéro 9 des Reds a tout le reste du match pour se mettre en jambe. Ou tout du moins pour retrouver celle qu’il a dû égarer sur ce contact (très) rugueux.

