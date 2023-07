RUGBY. AUSTRALIE. Malgré ses récentes humiliations, Eddie Jones veut faire la peau aux All Blacks

Eddie Jones s’est montré particulièrement confiant à l’aube des matchs de Bledisloe Cup face aux All Blacks.

Hors-sol, déconnectés, lunaires, visionnaires ou audacieux… En bref, seul l’avenir dira quel adjectif il faut accoler aux récents propos d’Eddie Jones, rempli d’une confiance en soi inébranlable. Après l’humiliation sud-africaine (43-12) et la défaite inattendue en fin de match contre les Argentins à Sydney (31-34) ces deux dernières semaines, le sélectionneur australien Eddie Jones s’est vu pousser des ailes. Face aux journalistes, le manager devenu iconique pour ses prises de paroles acerbes n’a pas joué la carte de l’humilité.

RUGBY. VIDÉO. Les Pumas montrent les crocs, l’Argentine renverse l’Australie à Sydney

Bien au contraire, il en a espanté certains en menaçant des All Blacks qui semblent revenir à un excellent niveau. Prononcés le 15 juillet, voici les propos dédiés à ses futurs adversaires : “Nous (l’Australie) sommes optimistes et pensons pouvoir changer les choses assez rapidement au cours des deux prochaines semaines. Si j'étais les All Blacks, je ferais attention.” Ils disputeront un premier choc le 29 juillet puis une autre rencontre dans le cadre de la Bledisloe Cup début août contre la Nouvelle-Zélande.

Alors, face à ces déclarations, que doit-on penser ? Eddie Jones est-il un simple fanfaron ou un mastermind au plan infaillible ? Le résultat du match nous le dira, mais en attendant, le manager laisse quelques pistes de réflexion. Il compte privilégier un jeu fluide et offensif. En conclusion de la conférence de presse d’après-match, il a également affirmé que l’objectif des Wallabies était de “remporter la Coupe du monde”. Confiant, il explique vaguement son plan de jeu ainsi :

Lors des deux premiers matches, nous avons marqué deux super-essais tôt dans le match et nous avons fait circuler le ballon avec fluidité et rapidité, ce qui est la façon dont nous voulons jouer. Mais, pour l'instant, nous ne sommes pas en mesure de maintenir ce rythme. Je pourrais vous donner une raison fantastique et plausible, mais vous n'allez pas la croire, alors je ne vais pas vous la donner.”

RUGBY. TRANSFERT. À seulement 8 mois de la Coupe du monde, Eddie Jones débarque en Australie !