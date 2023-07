RUGBY. Après Michael, retenez-bien le nom de Tom Hooper, le nouveau numéro 6 des Wallabies

Face aux Springboks et à la surprise générale, Tom Hooper sera aligné aux côtés de Michael en 3ème ligne. Une surprise, mais une juste récompense pour ce joueur au formidable "work rate".

L’avez-vous vue, la première composition d’Eddie Jones à la tête de l’équipe d’Australie ? Elle comporte des choix forts, comme le retour de Will Skelton, celui de Quade Cooper ou encore une association inédite en 3ème ligne. Alors que beaucoup avaient misé sur un duo de flankers près du sol, avec Michael Hooper et Fraser McReight, l’ancien sélectionneur anglais a finalement décidé de densifier son pack face à l’Afrique du Sud. En alignant en numéro 6 un certain Tom Hooper.

VIDEO. Ce fantastique numéro 7 australien va-t-il mettre Michael Hooper en tribunes pour le Mondial ?On vous coupe tout de suite, il a beau être son homonyme, le dit Tom n’est pas le frère du capitaine des Aussies. Ni sa copie-conforme, d’ailleurs, lui qui toise le double-mètre (1m99) et flirte avec les 120 plombes, le tout à seulement 22 ans. Quand on vous parlait de densification…

Un hybride entre Du Toit et Flament



Mais que sait-on de lui, au juste ? Au vrai, pas grand-chose, même si Tom Hooper est, depuis ses années au Stanislaus College, présenté comme un futur grand. A l’heure d’écrire ces lignes, celui qui fut la révélation du Super Rugby 2022 côté Brumbies compte 22 apparitions dans la principale compétition sudiste. Véritable guerrier massaï, intelligent et au volume de jeu assez impressionnant, Hooper possède aussi la force de pouvoir évoluer en 3ème comme étant 2ème ligne du fait de son physique. Dans un profil qui n’est pas sans rappeler celui d’un certain Pieter-Steph Du Toit, ou encore de Ruan Venter, pour ceux qui épluchent le rugby sud-africain comme on s’amuse à le faire.

VIDEO. OUTCH ! Un gamin de 19 ans fait violemment exploser Hamish Watson à l'impactMais alors avec toutes ces qualités, pourquoi le casque rouge n’était-il pas dans les plans des observateurs en vue de la sélection cette saison ? Eh bien tout simplement parce qu’en plus d’être encore très jeune, Hooper a été blessé à la jambe une grande partie de la saison. Revenu début mai, à 5 journées de la fin de la phase régulière, cela ne l’a pas empêché de regagner directement une place dans le groupe des Brumbies, qui tournaient pourtant très bien sans lui. Jusqu’à être titulaire en demi-finale du Super Rugby face aux Chiefs de Brodie Retallick et montrer dans les grands matchs tout son abattage. Eddie Jones le dit lui-même : "il sort de nulle part. Il a été blessé quasiment toute la saison". Et pourtant…

VIDEO. 37km/h, 7’s et 9 essais en 13 matchs : Mais qui est ce petit Capuozzo du Super Rugby ?

Oui mais voilà, ce garçon a peut-être ce quelque chose en plus que les autres n’ont pas, en Australie du moins, avec son profil à la fois ferrailleur, massif et intelligent. Sera-t-il LA surprise des Gold and Green lors du Mondial en France également ? Il aura, avant cela, à avaler la dure étape de ses premières capes internationales durant le Rugby Championship. Avant que l’an prochain, le grand public australien ne découvre également peut-être son petit frère Lachlan, flanker de l’Australie U20, et que l’ancien centre du Stade Français Morgan Turinui décrit comme "de la balle". Les Hooper, sacré savoir-faire, sur l’île-continent…

VIDEO. Super Rugby. Quelle vista 👀 Michael Hooper a scotché tout le monde avec ce superbe 50/22