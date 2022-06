VIDEO. Le 4 juin 2011, Nagusa laissait sa carte de visite à Toulouse, mais le Stade remportait son 18e Brennus

Il y a 11 ans jour pour jour, le Stade Toulousain remportait la finale du Top 14 aux dépens de Montpellier. Nagusa avait inscrit un superbe essai.

À l'orée de cette 26e journée de Top 14, Montpellier est leader du Top 14. Les Héraultais ont remporté quinze victoires cette saison et peuvent espérer se qualifier directement pour les demi-finales. Ils ne seront alors plus qu'à deux rencontres de la finale du championnat au Stade de France. Un match que le MHR n'a que très rarement joué dans son histoire. En 2018, ils avaient réussi à se hisser en finale face à Castres. Mais n'étaient pas parvenus à s'imposer (défaite 29 à 13). La précédente finale jouée par Montpellier avait été beaucoup plus serrée. Elle a marqué les esprits de bons nombre de supporters. Et pour cause, le MHR avait seulement échoué à cinq longueurs de Toulouse, 15 à 10. Le Stade avait marqué tous ses points au pied. En face, les Héraultais avaient trouvé la faille par Nagusa, auteur d'une merveille d'essai avant la demi-heure.



Les compositions de la finale du Top 14 en 2011 :

XV de départ de Toulouse :

HEYMANS Cédric - CAUCAUNIBUCA Rupeni, JAUZION Yannick, POITRENAUD Clément, MEDARD Maxime - SKRELA David, DOUSSAIN Jean-Marc - DUSAUTOIR Thierry (Cap.), PICAMOLES Louis, BOUILHOU Jean - ALBACETE Particio, MILLO CHLUSKY Romain, JOHNSTON Census, SERVAT William, HUMAN Daniel



Remplaçants :

LACOMBE Virgile, POUX Jean-Baptiste, MAESTRI Yoann, NYANGA Yannick, BEZY Nicolas, FRITZ Florian, SOWERBY Shaun, FALEFA Johnson

XV de départ de Montpellier :

THIERY Benjamin - NAGUSA Timoci, MIRANDE Sylvain, FERNANDEZ Santiago, BUSTOS MOYANO Martin - TRINH-DUC François, TOMAS Julien - GORGODZE Mamuka, MATADIGO Masinivanua, OUEDRAOGO Fulgence (Cap.) - FAKATE Alikisio, HANCKE Hendrickus, JGENTI Giorge, ROFES Fabien, FIGALLO Juan Guillermo



Remplaçants :

CAUDULLO Joan, LELEIMALEFAGA Namaa, DE MARCO Mickael, BOST Vassili, PAILLAUGUE Benoit, BERARD Pierre, REES Grant, THIART Dannie