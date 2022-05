VIDÉO. La surprise du chef ! O’Gara a pris l’averse en direct sur BT Sport

Après avoir soulevé le premier titre de champion d’Europe de leur histoire, Ronan O’Gara a eu le droit à une surprise rafraîchissante de la part de ses joueurs.

C’est le signe d’un groupe qui vit bien. Si O’Gara n’attire pas toujours la sympathie chez ses adversaires, tout semble bien se passer dans le vestiaire. Peu après la cérémonie de remise du trophée, les acteurs de la rencontre faisaient le tour des médias. Alors que Ronan O’Gara décryptait la victoire de La Rochelle face au Leinster en direct sur BT Sport, il a bu la tasse. Aucun joueur n’est venu le jeter dans le vieux port de Marseille (à notre connaissance). Non, c’est plutôt un groupe, porté par Pierre Bourgarit, qui est venu asperger d’eau le technicien en direct sur la TV britannique. VIDEOS. CHAMPIONS CUP. Ronan O'Gara est-il l'homme des grands rendez-vous ?

Si ces images font sourire, l’action, elles remplacent sûrement le café qu’aurait pu aller boire O’Gara et Sexton à l’issue du match. En imaginant même qu’un éventuel rendez-vous pour s’hydrater entre ouvreurs irlandais de légende puisse exister. Car c’était sans compter sur le fait que les deux hommes sont peut-être les deux mauvais perdants les plus iconiques du rugby mondial. Comme on dit, les chiens ne font pas des chats, particulièrement chez les 10 irlandais. Pas de chance pour "Jonny" c'est bel et bien Ronan O'Gara qui s'est couché avec le sourire aux lèvres hier soir. Ce samedi 28 mai, si “RoG” a goûté à la douche d’eau. Ces joueurs lui promettront probablement une douche de champagnes s’ils remportent le Top 14. L’occasion d’inverser une deuxième fois la tendance, encore à une année d’intervalle. Attention aux bouchons qui sautent quand même, le Stade Toulousain pourrait leur prêter des lunettes de ski à l’occasion. Will Skelton : ‘‘La Rochelle est une petite ville, nous ne sommes pas censés jouer ces match-là’’

Au fait, pourquoi les rugbymen champions portent des lunettes de ski ?