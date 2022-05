Will Skelton : ‘‘La Rochelle est une petite ville, nous ne sommes pas censés jouer ces match-là’’

Selon Rugby Pass, Will Skelton s’est exprimé au sujet du titre européen obtenu par le Stade Rochelais et a souligné l'incroyable performance des siens.

Loin des capitales, la passion rochelaise a bouillonné d’année en année. Le samedi 28 mai, le couvercle a sauté. Il a laissé entrevoir l’amour d’un peuple à son club, lui qui remplit un stade Marcel-Deflandre aux allures de chaudron. Cette relation, les joueurs en ont pris conscience. La ferveur placée derrière leur équipe après les deux finales de l’an dernier en avait montré les prémices. La joie d’un trophée sur le toit du vieux continent qui a vu naître ce sport n’a fait que le confirmer. Surtout que certains cadres n'oublient pas la déception connue l’an dernier face à Toulouse. Ainsi, Will Skelton raconte ceci : “La défaite avait fait très mal l'année dernière face à Toulouse, mais parfois il faut perdre avant de pouvoir gagner le gros lot. Nous avons montré beaucoup de caractère et la façon dont nous avons gagné montre à quel point nous tenons à ce club, à la ville et les uns aux autres.” Top 14. Le monstre Skelton et le flamboyant Leyds : conseil de classe des recrues rochelaisesDans un papier publié par Rugby Pass, l’ancien joueur des Saracens s’est prononcé au sujet de la victoire rochelaise. Avec les Sarries, le golgoth avait déjà connu par deux fois cette euphorie. Mais au milieu des nombreux fans rochelais, la saveur semble tout de même bien différente, il déclare : “Cela signifie tout pour ce club, les joueurs et pour moi. Nous ne sommes qu'une petite ville, nous ne sommes pas censés jouer dans ces grands matchs.” À travers cette prise de position, le deuxième ligne invite son club à la table des grands. Loin des Saracens et de la banlieue londonienne, de la capitale irlandaise de Dublin ou de la quatrième ville de France toulousaine, les Rochelais ont dicté leur loi. D’autant plus, le scénario homérique d’une finale qui semble inoubliable aura le loisir de s’inscrire au fer rouge dans les esprits. CHAMPIONS CUP. Les chiffres impressionnants de la domination de la Rochelle sur le Leinster en finale