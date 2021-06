Au fait, pourquoi les rugbymen champions portent des lunettes de ski ?

C'est une mode qui arrive doucement en France. Mais elle n'est pas purement esthétique, mais aussi pratique.

Ces dernières semaines ont vu le Stade Toulousain être sacré champion d'Europe et l'USAP champion de Pro D2. Toulouse, après être venu à bout de La Rochelle a fêté dignement sa 5e étoile sur la scène européenne. L'USAP, ce week-end, a également bien célébré son titre de champion de Pro D2. Dans les deux vestiaires, vous avez pu voir des scènes de liesses et quelques jets de champagne.

Mais qui dit titre, dit célébrations dans les vestiaires. Et celle du Stade Toulousain nous a donné de belles images, inédites dans le monde du rugby. L'image qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux est celle de Pita Akhi et Charlie Faumuina avec des bouteilles de champagne et... des masques de ski.

Mais pourquoi les joueurs ont décidé de porter des lunettes de ski ? On pourrait penser que la mode fait rage, même dans le rugby. Les masques à verres teintés pourraient faire l'objet d'un point mode, mais ce n'est pas l'origine même de son utilisation dans un vestiaire. En effet, cette tradition nous vient tout droit du baseball en 1986 où Bobby Ojeda, joueur des New York Mets avait décidé de porter des lunettes de piscine pour fêter les World Series. Ensuite, la NBA a suivi cette mode où les joueurs ont longtemps porté des masques de ski dans les vestiaires lors des festivités. Les plus connus sont les Golden State Warriors lors de la finale de 2018. Pour l'occasion, les coéquipiers de Stephen Curry avaient à disposition plus de 400 000 dollars de champagne et 300 bouteilles.

Ces lunettes, appelées "Googles" chez les Américains, ont donc fait leur apparition. Mais ce n'est pas simplement pour le style. On connaît le prix d'un joueur de NBA et surtout de ses stars. On sait aussi que le champagne ou un bouchon n'est pas réellement bien digéré par l'œil humain. Pour cela, ce qui était une protection pour le ski deviendra une protection pour un joueur professionnel afin d'éviter tout accident dans le vestiaire.

