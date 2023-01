VIDEO. La Grosse Perf' des équipes de France qui battent l'Australie au bout du suspense pour s'offrir une demie

En lice à Sydney pour le compte du circuit mondial de rugby à 7, les équipes de France ont validé leur billet pour les demies. Le hasard du tirage et des performances a voulu que les femmes comme les hommes affrontent l'Australie en quart de finale. Ce qui n'était pas une mince affaire pour les Tricolores. Les Australiens jouaient à domicile avec le soutien de leur public. Faut-il rappeler que les Australiennes ont remporté la dernière Coupe du monde de la discipline ? Pourtant, ce sont les Bleues ont remporté ce match à la faveur d'un essai de Neisen à la 11e minute. Pelle avait marqué à la 5e pour donner un mince avantage à la France à la pause (5-0). Pourtant portées sur l'offensive, les locales n'ont réussi qu'à marquer cinq unités grâce à Caslick (6e). Rendez-vous demain à 5h22 face aux USA pour une place en finale.

Sealing a place in the semi-finals! ✅



A massive moment for @FranceRugby who knock the hosts out 🍿@DHLRugby | #ImpactMoment | #Sydney7s pic.twitter.com/O7ZQynAfBm