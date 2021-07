VIDEO. La compilation ULTIME des plus belles passes sautées décisives pour l'essai !

Une passe, c'est bien. Une passe décisive, c'est encore mieux. Alors quand cette dernière est sautée pour créer un magnifique décalage...

La passe au rugby, vaste sujet. On connaît tous un joueur type "coffre à ballon" qui n'en fait jamais. Le problème, c'est qu'il joue centre, une fois sur deux... On connaît encore plus de joueurs qui n'en font pas, parce qu'ils ne savent pas en faire. Pourtant, quel meilleur sentiment que celui procuré par une offrande à un coéquipier envoyé à l'essai ? Décaler un des siens pour lui permettre de filer vers l'en-but !

C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, grâce à une belle compilation montée par World Rugby, et réunissant les plus belles passes à la fois sautées, et décisives, réalisées sur la scène internationale. Heymans, Foley, Barrett... Il y a du beau monde et beaucoup de spectacle dans cette vidéo, parfaite pour un été sans match.

