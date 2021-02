VIDEO. Ces passes décisives sublimes qui ont éclipsé les essais🤩

Le rugby est un sport collectif mais il arrive parfois qu'un essai ne doive sa réalisation qu'au geste incroyable d'un joueur pour son coéquipier.

Au basket-ball, les passes décisives sont comptabilisées et font partie de la palette technique des joueurs. Longtemps négligées au rugby, elles ont peu à peu pris de l'importance dans le monde de l'ovalie. Pour le plus grand désespoir de certains joueurs (les ailiers pour ne pas les citer) qui n'ont parfois qu'à courir en ligne droite pour marquer un essai et récolter la gloire à la télévision. Alors que celui qui a fait la différence sur l'action avec une superbe passe à la main ou au pied se contente d'une tape dans le dos. Heureusement, ça commence à changer et les passes décisives, ou "assist" chez nos amis anglophones, sont de plus en plus prises en compte au moment de juger de la performance d'un joueur lors d'un match. Et on comprend mieux pourquoi grâce à cette compilation appelée "quand les passes décisives sont plus belles que les essais". On y retrouve bien évidemment de sublimes offload, des passes sautées magiques et des gestes impossibles pour le plus grand plaisir des yeux. Régalez-vous !