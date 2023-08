VIDEO. La bonne nouvelle du jour : Matthieu Lartot donne rendez-vous aux fans de rugby pour la Coupe du monde

Le coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby en France, c'est dans un peu plus d'un mois. Matthieu Lartot a donné rendez-vous aux fans de rugby le 10 septembre.

Le coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby en France, c'est dans un peu plus d'un mois. Comme vous le savez, tous les matchs du XV de France seront proposés en direct sur TF1. Le diffuseur officiel de la compétition dans l'Hexagone proposera également les meilleures affiches de la phase de poules ainsi que les phases finales.



Néanmoins, le groupe TF1 a sous-licencié 28 des 48 rencontres du Mondial à M6 ainsi qu'à France Télévisions. Le service public proposera pas moins de 10 rencontres dont Afrique du Sud-Ecosse, le 10 septembre 2023, France-Namibie, le 21 septembre 2023 à 21h ainsi qu'un quart de finale.

Les 10 matchs diffusées sur France Télévisions Japon-Chili, le 10 septembre 2023 (13h)

Afrique du Sud-Ecosse, le 10 septembre 2023 (17h45)

Afrique du Sud-Roumanie, le 17 septembre 2023 (15h)

Australie-Fidji, le 17 septembre 2023 (17h45)

France-Namibie, le 21 septembre 2023 (21h)

Ecosse-Tonga, le 24 septembre 2023 (17h45)

Australie-Portugal, le 1er octobre 2023 (17h45)

Pays de Galles-Géorgie, le 7 octobre 2023 (15h)

Angleterre-Samoa, le 7 octobre 2023 (17h45)

Quart de finale : le 14 ou le 15 octobre 2023 (17h ou 21h)

Des matchs qui seront très probablement commentés par Matthieu Lartot. Le journaliste a donné d'excellentes nouvelles récemment suite à l'amputation de sa jambe droite afin de combattre un cancer. La rééducation semble parfaitement se dérouler. Le visage du rugby sur France Télévisions a d'ailleurs été vu en train de marcher seulement quelques semaines après l'opération.



Si sa participation à la Coupe du monde avait dans un premier temps été fortement compromise, Lartot a donné rendez-vous aux supporters dès le 10 septembre. On peut donc imaginer qu'il sera aux commentaires du match entre le Japon et le Chili. Une rencontre qui compte pour la poule D avec l'Angleterre et l'Argentine sans oublier les Samoa.

Salut les amis de Stade 2 ! Je sais qu'en mon absence la maison est bien gardée. Mais sachez que mon retour approche. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous le 10 septembre prochain pour l'ouverture de la Coupe du monde de rugby sur les antennes de France Télévisons.

Une bonne nouvelle pour les amateurs de rugby. L'annonce du retour de son cancer avait ému le monde du rugby dans l'Hexagone. Matthieu Lartot s'était mis en retrait après le Tournoi des 6 Nations pour combattre la maladie, 26 ans après. Il a ensuite pris une décision radicale afin de se donner toutes les chances de guérir.