VIDEO. Josua Tuisova colle un tampon terrible à Malakai Fekitoa, et Gerland rugit de plaisir

Lors de la demi-finale de Challenge Cup entre Lyon et les Wasps, Malakai Fekitoa a été découpé par le puissant Fidjien Josua Tuisova en première période.

TOP 14. En mode bulldozer, la statistique ahurissante de Josua TuisovaOn ne présente plus Josua Tuisova. Le Fidjien a martyrisé de nombreux défenseurs sous les couleurs de Toulon puis de Lyon. Mais l'international a fait évoluer son jeu. C'est devenu aussi, au fil des années, un excellent défenseur. Il l'a prouvé une fois de plus ce samedi avec une très bonne vision du jeu face aux Wasps en demi-finale de la Challenge Cup. Derrière une mêlée en faveur des Anglais, l'ancien joueur du RCT a choisi de monter fort pour couper les extérieurs. Malakai Fekitoa, qui a aussi porté le maillot de Toulon, ne l'a pas vu arriver et il en a fait les frais. Le Lyonnais ne s'est pas arrêté là puisqu'il s'est immédiatement relevé pour aller coller un autre bouchon à un joueur des Guêpes.