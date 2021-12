VIDEO. Jelonch surprend Antoine Dupont avec le trophée de meilleur joueur du monde

Ce vendredi 10 décembre 2021, le demi de mêlée de la France, Antoine Dupont, a été sacré meilleur joueur de rugby du monde. Découvrez sa réaction !

Antoine Dupont est le meilleur joueur du monde. Ce n’est plus seulement le thème de votre discussion favorite accoudé au bar, c’est désormais une réalité. C’est l’instance suprême du rugby mondial, World Rugby, qui a annoncé que le titre de Joueur de l’Année World Rugby revient au natif de Lannemezan. Si ce prix a été attribué par un jury d’expert, puis par le vote des fans, c’est via un retour aux sources des plus sympathiques qu’il lui a été décerné. En effet, c’est Anthony Jelonch, ami de longue date et coéquipier du numéro 9, qui lui remet son prix. Le tout se fait à travers une mise en scène où le troisième ligne lui remet le trophée par surprise. Premier Français à remporter ce titre depuis 10 ans, Antoine Dupont a reçu deux tiers des votes du public. RUGBY. Antoine Dupont dans le XV de l'année de World Rugby !

"C'est quoi ça ? C'est vachement grand pour un tire-bouchon."

RUGBY. Antoine Dupont salué par ses pairs et ses admirateurs après son titre de meilleur joueur du monde

S'il n’en croit pas ses yeux au début, le joueur exprime ensuite son ressenti par rapport à ce titre attendu remis par le néo-toulousain. Il dit : “Pouvoir se retrouver en Bleu et qu’il me remette ça aujourd’hui, c’est un beau symbole”. Il enchaîne ensuite en évoquant “beaucoup de joie et de fierté”. Il dit avoir "du mal à réaliser". La preuve étant que le numéro 9 déclare avoir “presque l’impression de faire tâche” parmi des légendes du ballon ovale comme Richie McCaw, Dan Carter, Thierry Dusautoir ou encore son actuel sélectionneur Fabien Galthié, seul autre demi de mêlée à avoir déjà remporté ce trophée. RUGBY. OFFICIEL. Antoine Dupont Sacré Meilleur Joueur Du Monde 2021