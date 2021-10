VIDEO. ''Je ne suis pas assistante maternelle'', recadrés avec style, ces rugbymen n'ont pas bronché

Lors du match comptant pour le United Rugby Championship entre Trévise et les Ospreys, l'arbitre Aimee Barret Theron n'a pas hésité à recadrer les joueurs.

WTF - Nigel Owens invente la ''air biscotte'' et provoque l'hilarité des commentateurs [VIDEO]L'officiel gallois Nigel Owens était connu pour ses punchlines sur le pré. Il n'hésitait à remettre les joueurs à leur place. Et certaines de ses répliques comme "On n'est pas au foot ici" ont marqué les esprits. Il semblerait qu'Owens ait fait des émules. La semaine dernière, Aimee Barret-Theron est devenue la première arbitre sud-africaine en charge d'un match de cette nouvelle compétition. Récemment, Sara Cox avait de son côté été la première à officier en Premiership. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'elles n'ont aucun mal à se faire respecter par les joueurs. Lors de la rencontre entre Trévise et les Ospreys (26-29), Aimee Barret-Theron ainsi remis à leur place plusieurs éléments de chaque équipe après un accrochage en fin de première période. Et à la manière d'Owens, elle n'a pas manqué de répartie face à l'international gallois Rhys Webb : "J'ai fait tout ce chemin pour arbitrer du rugby, pas pour être assistante maternelle. Vous avez 10 minutes pour régler le problème." Simple. Efficace. Personne n'a bronché. On en redemande !