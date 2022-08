VIDÉO. INSOLITE. Un international français U18 traduit son capitaine… en afrikaans !

On avait l’habitude des joueurs qui traduisent du français à l’anglais pour leurs compères les moins à l’aise aux autres langues vivantes. Cependant, l’intervention qui suit est aussi insolite qu’inattendue. Cette dernière s'est déroulée le vendredi 19 août 2022 au Paarl Gymnasium, en Afrique du Sud. À cette occasion, le XV de France U18 emmené par son capitaine Baptiste Britz, jeune troisième ligne du Biarritz Olympique, vient de battre leurs homologues de l’Afrique du Sud A’ sur le score de 26 à 23. Une victoire juste qui mérite, comme à son habitude, une interview d’après match auprès des principaux concernés. Le capitaine se présente alors au micro de la chaîne sud-africaine SuperSport pour donner ses impressions au journaliste local. Quand soudain, le jeune Johan Wasserman intervient pour traduire de l’anglais au français, avant de répéter la citation de son capitaine en afrikaans à destination du journaliste !

🇫🇷 French, Afrikaans and English 🇿🇦



A unique post-match interview at the U18 International Series 🎙️ Johan Wasserman & @gcobanibobo



📽️: @SuperSportTV pic.twitter.com/MkzYE6VnIn