VIDEO. INSOLITE. Le jongle improbable façon Messi de Samu Kerevi

Ce samedi, l'Australie a pris le dessus sur l'Argentine dans le cadre du Rugby Championship. Un match marqué par le jongle façon Messi de Samu Kerevi.

Pour la première fois depuis 2017, l'Australie a enregistré une troisième victoire de rang. Vainqueurs à deux reprises des champions du monde sud-africains, les Wallabies ont dominé l'Argentine ce samedi dans le Rugby Championship. Un succès qui leur permet de prendre la deuxième place derrière les intouchables All Blacks, d'ores et déjà titrés dans cette édition 2021. Trois essais de Hodge, Kerevi et Kellaway ont suffi aux locaux pour faire la différence face à des Pumas, toujours volontaires, mais en manque de réussite. Seul Montoya a trouvé la faille à la 43e pour les Sud-américains, toujours en quête d'un succès dans cette compétition. Durant cette partie, on a vu de très beaux gestes à l'image de ce petit coup de pied à suivre de Cooper pour Kerevi, tout en puissance. Lequel a ensuite fait étalage de ses qualités de jongleur à ses dépens. On a cru voir Messi sur la pelouse ce samedi.