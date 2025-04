VIDÉO. Insaisissable, Penaud slalome dans les défenses et s’offre un nouveau record !

Damian Penaud a ouvert le compteur pour l’UBB contre l’Ulster à l’occasion de son huitième de finale de Champions Cup 2024-2025.

Ce dimanche 6 avril, l’Union Bordeaux-Bègles accueille les Nord-Irlandais de l’Ulster au stade Chaban-Delmas pour son huitième de finale de la Champions Cup 2024-2025. Parmi les grands favoris de la compétition, l’UBB veut s’affirmer contre une équipe qui apparaît comme un véritable outsider.

Penaud en feu !

Dès la 7e minute de jeu, les Girondins ont régalé le public bordelais. En effet, l’arrière Romain Buros a amorcé une relance à environ 30 mètres de son en-but. À pleine vitesse, le tricolore trouve une brèche, fixe la défense et sert Yoram Moefana qui s’engouffre dans la défense nord-irlandaise.

Ensuite, le centre de l’UBB passe le cuir à Penaud qui utilise ses appuis et sa vitesse pour déstabiliser la défense de l’Ulster. Il casse un plaquage puis slalome au milieu des Ulstermen pour inscrire le premier essai du match, bien aidé par ses coéquipiers de ‘la patrouille de France’.

Avec cette nouvelle réalisation, Damian Penaud totalise pas moins de 11 essais cette saison en Champions Cup. Redoutable, le Girondin égalise le record de l’ailier anglais Chris Ashton établi sur la saison 2013-2014. Il s’agit également du 24e essai de sa carrière dans la compétition.

L’Ulster, équipe en reconstruction

Lors de la phase de groupes de la Champions Cup, les deux formations s’étaient déjà affrontées. C’était le 14 décembre dernier et les Girondins avaient étrillé la formation du Royaume-Uni en Irlande du Nord (19-40). Les hommes de Yannick Bru avaient planté six essais pour un déplacement bonifié pour l’UBB.

Par ailleurs, l’Ulster avait été le dernier qualifié pour les huitièmes de finale de Champions Cup. Seizième meilleure formation de la compétition, ils ont décroché un billet pour rêver d’un exploit contre l’UBB, première au classement général de cette phase de poule.

Actuellement sixième d’United Rugby Championship, l’Ulster est en train de chercher un nouveau souffle et une génération capable de l’emmener de nouveau vers les sommets européens. Pour rappel, la province d’Irlande du Nord avait été championne d’Europe en 1999 et s’était qualifiée en finale en 2012. Les Ulstermen ne se sont plus qualifiés en quart de finale de Champions Cup depuis 2020.

