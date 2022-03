VIDEO. Il envoie son adversaire dans la stratosphère avec un plaquage désintégrant

Lors d'une rencontre de catégorie jeune en Afrique du Sud, les spectateurs ont assisté à l'un des plus gros plaquages de l'année.

VIDEO. SUPER RUGBY. Le ''cartoucheur en série'' Hunter Paisami a désintégré Noah LolesioCette saison, on a vu de sacrées cartouches, en particulier en Super Rugby avec le chasseur Paisami. Le joueur des Reds prend un malin plaisir à punir ses adversaires en défense avec des plaquages destructeurs. Quitte à y mettre un peu trop d'engagement et à être pénalisé. Il faut dire que la limite entre plaquage dans les règles et geste illégal peut être facilement franchie quand il y a trop de vitesse et que le plaqueur ne maîtrise pas son geste. Lors du match entre les jeunes de Paarl Boys et Monument Park High en Afrique du Sud, il s'en est fallu de peu que l'arbitre sorte un carton rouge. Le porteur de balle aurait très bien pu être blessé, mais il est retombé sur le dos après avoir été soulevé sans ménagement pas son adversaire. Un des plus gros plaquages de l'année sans aucun doute !