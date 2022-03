VIDEO. SUPER RUGBY. Le ''cartoucheur en série'' Hunter Paisami a désintégré Noah Lolesio

Face aux Brumbies en Super Rugby, Hunter Paisami a encore distribué un tube sur l'ouvreur Noah Lolesio qui va faire le tour de YouTube.

En Super Rugby, les aficionados ont souvent leurs petites habitudes : chaque semaine, ils attendent les exploits de Will Jordan, les rushes d'Ardie Savea, les appuis de Nanai-Seturo et... les cartouches de Hunter Paisami. Il faut dire que le centre australien de 23 ans a beau ne pas être le plus technique à son poste dans l'hémisphère sud, il jouit d'une faculté à distribuer les timbres qui rendrait jaloux La Poste. Avec son gabarit compact (1m72 pour 90kg) et sa capacité à lire les attaques adverses, le numéro 13 des Reds fait rarement le voyage à vide et est aujourd'hui l'un des défenseurs les plus craints du Super Rugby Pacific. VIDEO. Super Rugby. Paisami colle une pastille monumentale à Mataele et Godwin !Ce vendredi matin, alors que son équipe affrontait le leader, les Brumbies, le joueur d'origine samoane a voulu montrer le chemin à ses coéquipiers d'entrée de match. À la 6ᵉ minute, Hunter anticipait un jeu en leurre axé autour de James Slipper pour couper la passe du pilier des Wallabies et littéralement DÉ-COU-PER Noah Lolesio. Les deux protagonistes ont beau jouer ensemble en sélection, Paisami n’a pas ménagé son ouvreur sur le coup, lui faisant dégueuler le ballon. Avant de le récupérer sur le temps de jeu suivant, avec un contest à la testostérone au milieu de 3 joueurs de Canberra. Hunter the Killer !