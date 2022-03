VIDEO. Super Rugby. Paisami colle une pastille monumentale à Mataele et Godwin !

Ce vendredi, les Reds ont dominé la Western Force dans le cadre du Super Rugby. Un succès 29 à 16 pour les coéquipiers de James O'Connor, qui a transformé trois des quatre essais des visiteurs dans cette partie. En face, seul Kyle Godwin a été en mesure de trouver la faille dans la défense du Queensland à la 31e. Une défense féroce matérialisée par les énormes caramels distribués par un homme, Hunter Paisami. C'est tout d'abord Godwin qui en a fait les frais dans le premier acte avec un arrêt buffet. D'aucuns pourraient juger qu'il s'agit d'une charge à l'épaule mais on voit qu'il met les bras. C'est surtout à cause de la puissance de l'impact que le centre adverse se retrouve sur les fesses.

Paisami a remis le couvert en deuxième période alors que Manasa Mataele avait mis le feu dans la défense des Reds. Venu de nulle part, il a stoppé le Fidjien puis l'a renvoyé dans son camp avec autorité. Un peu trop même au goût du corps arbitral qui a estimé que c'était un plaquage dangereux, même si le porteur de balle est retombé sur le côté, car l'une des jambes est passé par-dessus l'horizontal. Les commentateurs n'étaient pas de cet avis, et vous ?

