VIDEO. Grâce aux vissées laser de 15 mètres de Marcus Smith, les Quins font tomber Leicester !

Ce week-end, les Harlequins ont su faire tomber les Tigers pour la 4ème fois de la saison seulement. Dans un match sublime, Marcus Smith a été grandiose.

Géant. Voici peut-être le qualificatif le plus adéquat pour décrire la rencontre entre les Harlequins et les Tigers de samedi. Évidemment, grandiose, exaltant, fantastique et tous les autres superlatifs mélioratifs auraient pu convenir, mais on restera sur le match de géant accompli par les deux équipes, et surtout les Quins, qui ne s'avouèrent jamais vaincu. Ready ? Go ! D'emblée, les hommes de Tabai Matson ont pris le match par le bon bout, marquant au bout de 4 minutes de jeu grâce à une intervention décisive d'Alex Dombrandt... Ce a quoi répondait 3 minutes après Leicester grâce à un franchissement net de Nemani Nadolo suite à une touche. Pas le temps de s'ennuyer, quoi !

D'autant que 4 minutes plus tard, rebelote ! Marcus Smith vient de se faire refuser un superbe essai pour une obstruction de son deuxième ligne Tyzard ; mince. Sur la mêlée plein axe qui est offerte aux siens grâce à l'avantage en cours, que fait alors le génie anglais de 23 ans ? Oh, 3 fois rien, juste un coup joué à la perfection dans le fermé et une sautée laser de 15 mètres pour envoyer Cadan Murley à dame... Quand on vous dit que c'était un match de fou !

Sauf que les Tigers, après avoir laissé passé l'orage, ont montré à tout le monde pourquoi ils étaient leader du Premiership et invaincus en Coupe d'Europe cette saison. Hanro Liebenberg était à la conclusion d'une relance de 70 mètres 15 minutes plus tard et voilà comment les hommes des Midlands, très cliniques, finissaient par mener suite à un nouvel essai de Wiese peu avant l'heure de jeu. Quoi, le match s'est éteint aux retour des citrons, vous dîtes ? C'est vrai : entre la 40ème et la 60ème minute de jeu, la dimension stratégique et la fatigue prirent le pas sur le jeu et le rythme. Mais alors les 20 dernières minutes, elles, furent tout simplement magiques. On senti les Londoniens se mettre en mode "mission" et vouloir aller chercher la gagne quoiqu'il en coûte, après la désillusion subie en Champions Cup la semaine dernière.

Résultat, le phénomène Louis Lynagh trouvait la solution suite à une nouvelle sautée de 20 mètres, cette fois main gauche, de son ouvreur... Et un essai refusé pour un passage en touche au moment d'aplatir de la part du fils de la légende australienne. Vexé, que fit alors Marcus Smith ? Eh bien comme en première période, le natif de Manille pris les choses en main et face à une défense adverse sur le reculoir, appella Danny Care pour jouer un coup dans le fermé. Après un travail de fixation au cordeau, il transmettait à André Esterhuizen qui, grâce à sa puissance, s'écroulait dans l'en-but. Aller, une dernière pénalité pour la route et voilà que ce bon Marcus scellait la victoire 26 à 20 des Harlequins. Vous avez dit match-winner ?