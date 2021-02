VIDEO. Gaëlle Mignot, leader tous terrains : ''C'est pas parce qu'on est une femme, qu'on ne peut pas entraîner''.

Les caméras de Canal plus sont allées à Montpellier pour rencontrer Gaëlle Mignot joueuse mais aussi entraîneure des jeunes du MHR.

Qu'on suive ou pas le rugby féminin, le nom de Gaëlle Mignot n'est pas inconnu des fans du ballon ovale en général. On parle quand même de l'ancienne capitaine du XV de France, sacrée sept fois championne de France avec Montpellier... Toujours joueuse à 33 ans, le monde de l'ovalie n'est pas prêt de la perdre. En 2013, le club lui propose de passer son DE rugby.

Et aujourd'hui, la n°2 entraîne les jeunes du centre de formation du MHR.

Ce n'est pas parce qu'on est une femme, qu'on ne peut pas entraîner. Ce qui compte, c'est les compétences. C'est vraiment la chose pour laquelle je me bats en permanence. Le jour où on ne fera pas ces différences de sexe dans l'intitulé, on aura vraiment passé des barrières.

Verra-t-on un jour une femme sur le banc d'une équipe professionnelle masculine ? En avance, le football a déjà franchi le pas. En attendant, les caméras de Canal+ ont suivi Mignot pour un reportage, à ne pas manquer :

Crédit vidéo : CANAL+Sport