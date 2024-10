VIDÉO. FLASHBACK. Un peu de foot, beaucoup de sprint : quand la fusée Habana déposait Max Médard sur 80 mètres

En prévision du Toulouse vs Toulon de dimanche soir, on se refait une action marquante de cette affiche. Retour fin 2014, quand Habana mettait les gaz.

Dimanche, Toulouse reçoit donc Toulon au Stadium. Une affiche de gala dans un stade à guichet fermé, qui promet beaucoup de choses, avant le départ en sélection des internationaux.

Mais parmi cette opposition devenue un classique du rugby français, quel moment vous a le plus marqué ? Nous ne sommes pas là pour faire un classement, mais au rayon des moments forts, citons cette course entre les dragsters Habana et Médard, fin 2014.

A l’époque, Toulouse est en difficulté et reçoit un Toulon gorgé de stars, dont les dernières en date qui viennent d’arriver : Leigh Halfpenny et Mamuka Gorgodze. Malgré cela et menés par un grand Luke McAlister, les rouge et noir locaux feront preuve de beaucoup de caractère pour l’emporter 21 à 10, face à un RCT endormi pendant une mi-temps.

La seule réaction varoise qui se terminera par des points étant justement ce contre de Bryan Habana. Sur un ballon tombé dans les 22 mètres toulonnais, le Sud-Africain supersonique poussait le ballon du pied et mettait les gaz.

Max Médard, parti un poil devant, tentait de suivre, et on observait alors un duel entre deux des joueurs les plus rapides du championnat à l’époque. Mais celui qui courait autrefois le 100m en 10’50 sec ne laissait pas longtemps le Français espérer, et lui collait 2 ou 3 bons mètres au final.

Après un dribbling et à pleine vitesse, 80 mètres plus loin, le meilleur marqueur de l’histoire des Springboks s’offrait même le luxe de ramasser la gonfle presque sans ralentir. Faisant valoir sa dextérité et son sens unique de chasseur d’essais.

10 ans plus tard, peut-être que Jiuta Wainiqolo et Thomas Ramos s’offriront un duel du genre, dimanche soir. Même si la situation des deux clubs est drastiquement différente, aujourd’hui…