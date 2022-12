VIDEO. Extérieur du pied, appuis de folie, raffut, vous avez vu ce bijou de Nadir Megdoud pour Paris ?

L'ailier du Stade Français Nadir Megdoud a inscrit le premier essai du match de Challenge Cup contre Trévise et débloqué cette rencontre cadenassée.



Ce match de Challenge Cup entre le Stade Français et Trevise ne restera sans doute pas dans les annales de la compétition.Jusqu'à la 51e, aucun essai n'avait été marqué. Et le score n'était que de 9 à 3 en faveur des visiteurs. Bien placés en Top 14 à la troisième place, les Parisiens semblaient manquer d'inspiration dans cette première rencontre européenne. C'est alors que Nadir Megdoud a décidé qu'il était temps de se sortir les doigts gelés de poches. Après un dégagement adverse entre la ligne médiane et celle des dix mètres, l'ailier a levé la tête et très bien senti le coup. En pleine coupe du monde de football, il a réalisé un superbe extérieur du pied droit par-dessus la défense, récupéré le cuir et les mis les cannes entre les joueurs du club italien. Un dernier raffut lui a permis de se défaire d'un défenseur pour le premier essai de la partie. Une réalisation qui a débloqué cette rencontre. Dix minutes plus tard, Siua Maile marqué pour Trévise, puis Ward lui répondait quelques instants après. Paris menait alors 17 à 14. La victoire n'avait pas encore choisi son camp. C'est finalement Lester Etien qui a eu le dernier mot pour sceller cette rencontre en s'arrachant en coin à la 79e. Succès 24 à 14 des Parisiens qui conservent leur dynamique à domicile.