VIDÉO. Est-il possible d’arrêter Will Skelton lancé comme un frelon à 5m de la ligne ? La science dit NON

Impossible en effet pour les Tigers, qui s’attendaient à devoir contrôler un ballon-porté, d’arrêter un Skelton déterminé. Les pauvres Simmons, Shillhock et Matt Rogerson n’ont rien pu y faire, emporté par les cet homme au physique de catcheur. Qui marquait là son premier essai de la saison. Big Will est bel et bien de retour.