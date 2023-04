CHAMPIONS CUP. D'impact player à référence mondiale, comment les Saracens ont transformé Will Skelton ?

En quart de finale de Champions Cup, La Rochelle et Skelton retrouveront les Saracens. Le club qui a métamorphosé le colosse australien.

En 8ème de finale face à Gloucester, il a une nouvelle fois fait plus que tenir son rang. Au sein d'une équipe loin d'être dans un grand jour, Will Skelton a assumé son statut et fait valoir une présence physique de tous les instants. Dans un match d'une âpreté qui ne fut pas sans rappeler celle des deux derniers combats en Champions Cup face au Leinster (2021 et 2022), la poutre australienne a constamment gagné ses duels pour mettre les siens dans le sens de la marche. On le vit aussi à l’origine du premier essai de Teddy Thomas grâce à un ballon qu'il gagne lui-même au sol au départ de l'action. Dans le money time, alors que les Rochelais étaient toujours menés au score, c'est encore lui qui sonne la (grosse) charge de l'ultime séquence des Maritimes près de la ligne anglaise. Celle qui, 2min45 et 17 temps de jeu plus tard, aboutissait à l'essai salvateur inscrit à nouveau par Thomas, en bout de ligne.

Bref, lorsque les matchs couperets pointent le bout de leur nez, cela fait maintenant 3 saisons que Skelton s'affirme comme le meilleur numéro 5 de la planète. Un semi-remorque arrivé à maturité qui pousse très fort, déblaye sans cesse, avance toujours, et ce pendant 80 minutes. Une prouesse pour un garçon de son âge (31 ans dans 1 mois) et de son gabarit (2m03 pour 140kg), qui n'a pas toujours été dans les cordes de l'enfant d'Auckland. Car si l'homme aux 25 capes avec les Wallabies confère aujourd'hui - avec son compère Uini Atonio - au pack rochelais l'axe droit le plus impressionnant de la planète, n'oublions pas que beaucoup le voyaient comme l'une des futures grosses déceptions du rugby professionnel il y a encore quelques années, étant donné son gabarit et donc, son potentiel titanesque. Bouffi, indiscipliné et catégorisé au seul rang d'impact player en Australie, l'ancien des Waratahs avait fini par aller trouver refuge aux Saracens, champions d'Europe en titre et désireux de s'offrir le physique le plus impressionnant de la planète rugby en 2017.

Transformation drastique

À l'époque, Skelton affiche des joues potelées, un look peu soigné et un véritable excédent pondéral (153kg) lorsqu'il débarque dans la capitale anglaise. À 25 piges, sa forme laisse à penser qu'il finira par tomber dans les abîmes du rugby international, voire plus, dans la lignée du cas Edwin Maka. Mais Skelton va trouver en Londres son salut, aussi. Suivi de près par les nutritionnistes et les préparateurs physiques, le golgoth perd une quinzaine de kilos, affine son look, épure son jeu et retrouve tout simplement des sensations et une confiance en son potentiel. Après une première partie de l'aventure régulièrement passée sur le banc (35 titularisations sur ses 55 premiers matchs), l'évolution de l'Australien fini par sauter aux yeux de son coach McCall, qui décide d'en faire une rampe de lancement pour les phases finales de la saison 2018/2019. Il décale ainsi Maro Itoje en 6 pour s'offrir les 140kg du poulagasse dans la cage face au Leinster. Cette année-là, les Sarries font le doublé avec ce pack à 970kg qui avait tordu celui du Leinster.

Will Skelton, portrait d’un colosse devenu indispensable au Stade Rochelais

Comme l'a fait La Rochelle en suivant, ces deux dernières années. Toujours avec Skelton dans un 5 de devant... À la différence près que l'Australien est aujourd'hui capable d'évoluer à si haut niveau pendant 80 minutes. Une chose est sûre, en l'ayant récupéré en 2020, on savait déjà que les Maritimes avaient flairé le gros coup. Mais presque 3 ans plus tard, Skelton est devenu encore plus grand que ce qu'il n'était à la fin de son aventure anglaise. Dimanche à Deflandre en quart de Champions Cup, il tâchera de le montrer à ses anciens coéquipiers. Au club qui l'a fait passer d'impact player à référence mondiale...