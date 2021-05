Will Skelton, portrait d’un colosse devenu indispensable au Stade Rochelais

L’Australien du Stade Rochelais Will Skelton a fait étalage de ses qualités en demi-finale de Champions Cup face au Leinster. Retour sur un gabarit hors-normes !

How good was big Will Skelton... so dynamic for a big man!

On appelle ça un “big man”. En tout cas, c’est comme cela que Robin Copeland, troisième ligne irlandais formé au Leinster, le voit. Sur les réseaux, il dit “ Will Skelton est très bon … Tellement dynamique pour son gabarit “. Grand de 2m03 et pesant 125 kg, l’Australien impressionne par sa mobilité et sa capacité à bonifier les ballons. Sur les 3 rencontres de phases finales, Skelton a gagné 62 mètres pour 16 prises de balles. Ce qui fait un ratio de 4 mètres gagnés à chaque prise de balle et un atout hors-normes à proximité de l’en but adverse. À l’image de son essai en fin de match lors de la demi-finale opposant le Stade Rochelais au Leinster, ce dimanche 02 mai. La légende irlandaise, Brian O’Driscoll, s’est d’ailleurs exprimé à son sujet sur la chaîne BT Sport : "Dès que vous vous préparez à la collision [avec Skelton], il vous fixe et l'envoie à quelqu'un d'autre. Dès que vous vous attendez à ce qu'il la passe, il vous concasse".