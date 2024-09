VIDÉO. En manque de Toulouse, Juan Cruz Mallia enchaine relances du parking et gestes fous avec l’Argentine

Titulaire à l’arrière avec l’Argentine face à l’Argentine, Juan Cruz Mallia a régalé tout le match avec des actions toutes plus culottées les unes que les autres. Rugby Champagne.

De l’autre côté de la planète, bien loin des pelouses de Deflandre, Mayol ou d’Ernest-Wallon, se joue actuellement le Rugby Championship. Une compétition complètement folle cette année, entre le changement de format et les résultats qui ne veulent rien dire d’une semaine à l’autre (regardez ceux entre l’Argentine et l’Australie par exemple).

Une compétition dans laquelle on retrouve comme chaque année de nombreux "français", grâce à l’Argentine notamment. Parmi eux, Juan Cruz Mallia, aligné à l’arrière avec les sud-américains.

Toulouse manque-t-il à ses Pumas ? Une chose est sûre, bien habitué par l’école toulousaine, « Juanchi » tente tout ce qui lui passe par la tête et s’éclate avec sa sélection.

Contre l’Australie le week-end dernier, l’arrière de 28 ans (il les a fêtés ce mercredi) nous à plusieurs fois fait penser à Juan Martin Hernandez, ou Thomas Ramos, c’est selon.

Fort d’un culot monstre et d’une réussite agassante, celui qui est d’ordinaire plutôt réputé pour sa capacité à tout bien faire avec sobriété et élégance a lâché les chevaux : d’abord une relance du parking après avoir joué vite un renvoi d’en-but pour lui-même, et 25 mètres de remontés.

Puis une autre relance complètement folle, où il décidait de contre-attaquer quasiment sur sa ligne de but. Serré de près par La Défense des Wallabies, il se dégageait de la pression avec une superbe passe vissée pour Bautista Delguy, qui battait 2 défenseurs en suivant.

Enfin, et même si un en-avant sera finalement sifflé, on vous laisse admirer la dernière action façon Harlem globe trotter en vidéo, qui n’est pas sans rappeler le geste de Ramos pour Ntamack face aux Sharks en 2023.

De la folie permanente qui contribua à ce que cette Argentine endiablée d’infliger à l’Australie sa plus lourde défaite de l’histoire (64 à 27). Avant de la ramener bientôt à Toulouse, qui ne dit jamais non à ce genre de prises d’initiatives gagnantes…