VIDEO. Elles ont perdu 92-3… mais les larmes et l'émotion du coach samoan ont bouleversé le monde du rugby
Ce n’est pas le score qui a marqué les esprits ce week-end. Mais bien les larmes d’un entraîneur qui se bat pour exister sur la scène mondiale. Crédit image : Screenshot Rugby World Cup
Défaits lourdement par l’Angleterre, les Samoa ont pourtant vécu un moment historique. Leur coach a craqué en conférence de presse, et les images ont ému la planète.

Après le 73-0 contre l'Australie, les Samoa ont encaissé une lourde défaite 92-3 face à l’Angleterre à Franklin’s Gardens lors de la deuxième journée de la Coupe du monde. Mais paradoxalement, c’est aussi un moment historique que vivent les joueuses du Pacifique. Car ces trois petits points, inscrits par Harmony Vatau à la 44e minute, sont les premiers des Samoanes en Coupe du monde depuis… 11 ans.

Une émotion brute qui traverse l’écran

Après la rencontre, en conférence de presse, l’émotion a submergé l’entraîneur-chef Ramsey Tomokino. Épaulé par sa capitaine Sui Pauaraisa, en larmes elle aussi, il a tenu à rendre hommage à ses joueuses, à leur parcours, et à ce que représente ce retour sur la scène mondiale. Les images sont rapidement devenues virales sur Instagram : plus de 1,4 million de vues en 48 heures.

On n’a jamais eu ça

« Nos filles ont travaillé très dur pour être ici », confie Tomokino. « On n’a jamais eu l’occasion de jouer dans un stade de 14 000 personnes. Alors oui, ça m’a ému. » Une reconnaissance rare pour cette sélection longtemps laissée en marge : absente des éditions 2017 et 2021, elle revient de loin après une entrée en lice aux airs de déculottée contre l’Australie.

Mais au-delà du score, c’est un message que le sélectionneur a voulu passer. « Je pense que ce qui est bon pour le jeu, c’est que nous sommes là, et que nous nous améliorons. » Lucide sur l’écart de niveau, il plaide pour plus d’opportunités et d’équité entre les nations.

« Nous rêvions depuis un certain temps de participer à une compétition professionnelle », poursuit Tomokino. « Si on nous offre les mêmes chances, nous serons bien plus fortes. »

Une inspiration pour tout le rugby

Cette image – un coach en larmes, sa capitaine à ses côtés – dépasse le simple cadre du rugby. Elle raconte le courage, l’appartenance, la fierté d’un peuple qui refuse de disparaître des radars.

Les Samoa affronteront les USA ce samedi pour leur troisième et dernier match. Peu importe le score, qui pourrait être lourd une fois de plus : elles auront déjà gagné bien plus qu’un simple match.

